U.S. Energy Corp. est une société énergétique indépendante. Elle se concentre sur l'acquisition et le développement de propriétés productrices de pétrole et de gaz naturel dans la partie continentale des États-Unis. Ses propriétés et ses activités se situent dans la région des Rocheuses (Montana, Wyoming et Dakota du Nord), dans le Mid-Continent (Oklahoma, Kansas et Nord et Est du Texas), dans l'Ouest du Texas, dans le Sud du Texas et sur la côte du Golfe du Mexique. Elle participe à des projets d'exploitation de pétrole et de gaz naturel en tant que propriétaire d'une participation non opérationnelle dans le cadre d'accords de prospection et de développement avec diverses sociétés de prospection et de production de pétrole et de gaz naturel, et en tant qu'opérateur. Elle poursuit également des acquisitions potentielles de propriétés ou de sociétés de pétrole et de gaz naturel en phase d'exploration, de développement et de production. Elle détient des participations directes dans un portefeuille géographiquement et géologiquement diversifié de gisements pétroliers potentiels à différents stades d'exploration et de développement. Ses concessions de pétrole et de gaz naturel couvrent plus de 314 550 acres brutes et 170 196 acres nettes.