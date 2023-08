U.S. Gold Corp. est une société d'exploration et de développement de l'or. La société possède certains baux miniers et autres droits miniers comprenant le projet aurifère Copper King (CK) au Wyoming, le projet Keystone au Nevada et le projet Challis Gold en Idaho. Le projet aurifère CK est une mine à ciel ouvert en phase de développement, proposée pour produire un concentré de cuivre contenant de l'or, du cuivre et de l'argent à partir d'une minéralisation de type porphyrique. Le projet aurifère CK est situé dans le sud-est du Wyoming, à environ 20 miles à l'ouest de la ville de Cheyenne. Le projet aurifère Keystone compte 650 concessions minières filoniennes non brevetées, d'une superficie d'environ 20 miles carrés, dans le comté d'Eureka, au Nevada. Le projet aurifère Challis détient 100 % de la propriété et environ 87 concessions minières filoniennes non brevetées dans le comté de Lemhi, Idaho, couvrant environ 1 710 acres. La propriété aurifère de Challis est située dans les montagnes de Salmon River, à environ 40 km au sud-ouest de la ville de Salmon, Idaho, et à 69 km au nord de la plus petite ville de Challis.

Secteur Or