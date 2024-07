U.S. GoldMining Inc. est une société d'exploration et de développement basée au Canada qui se concentre sur l'avancement du projet d'or-cuivre Whistler, qu'elle détient à 100 % et qui est situé à environ 105 miles (170 kilomètres) au nord-ouest d'Anchorage, en Alaska, aux États-Unis. Le projet Whistler est constitué de plusieurs gisements porphyriques d'or-cuivre et de cibles d'exploration au sein d'un vaste ensemble de terres régionales totalisant environ 217,5 kilomètres carrés (53 700 acres). Le projet Whistler a des ressources indiquées d'environ trois millions d'onces d'équivalent or et des ressources présumées de 6,5 millions d'onces d'équivalent or. Les ressources minérales ont été estimées pour trois gisements porphyriques d'or-cuivre (Whistler, Raintree West et Island Mountain) et plusieurs autres anomalies géophysiques et géochimiques contiennent des intersections minéralisées qui nécessitent des forages de suivi.

Secteur Or