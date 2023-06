U.S. PHYSICAL THERAPY, INC. : BofA Securities reste à l'achat

U.S. Physical Therapy, Inc. est un opérateur de cliniques de physiothérapie ambulatoire et un fournisseur de services de prévention des accidents du travail. Ses cliniques de physiothérapie ambulatoire fournissent des soins pré et postopératoires pour une variété de troubles orthopédiques et de blessures sportives, des traitements pour les blessures neurologiques et la réadaptation des travailleurs accidentés. Ses secteurs d'activité comprennent les activités de physiothérapie et les services de prévention des accidents du travail. Le secteur des activités de physiothérapie opère principalement par le biais de filiales de partenariat clinique, dans lesquelles la société détient généralement une participation en tant que commandité et une participation en tant que commanditaire. Les thérapeutes qui gèrent les cliniques détiennent le reste de la participation en commandite dans les cliniques. Le secteur des services de prévention des accidents du travail offre des services de prévention des accidents et de réadaptation sur site, d'optimisation des performances, de tests d'embauche après l'offre, d'évaluation des capacités fonctionnelles et d'évaluation ergonomique.

Secteur Installations et services en soins de santé