U.S. Silica Holdings, Inc. est une entreprise mondiale de matériaux de performance et un producteur de silice commerciale utilisée dans l'industrie pétrolière et gazière et dans une gamme d'applications industrielles. En outre, par l'intermédiaire de sa filiale EP Minerals, LLC (EPM), la société est engagée dans la production de minéraux industriels, notamment la terre de diatomées, l'argile (bentonite calcique et montmorillonite calcique) et la perlite. Ses segments sont les suivants : Oil & Gas Proppants et Industrial & Specialty Products. Dans le segment des produits de soutènement pour le pétrole et le gaz, la société sert le marché de la récupération du pétrole et du gaz principalement en fournissant et en livrant du sable de fracturation (sable frac), qui est pompé dans les puits de pétrole et de gaz naturel pour ouvrir les fissures de la roche et augmenter le débit de pétrole et de gaz naturel des puits. Le segment des produits industriels et spécialisés comprend plus de 600 types de produits et de matériaux utilisés dans une gamme de marchés, notamment les produits de construction et de bâtiment, les produits de remplissage et d'extension, la filtration, la fabrication du verre et autres.

Secteur Exploitations minières et métallurgie