U10 Corp : U10 CORP - Bilan semestriel de contrat de liquidité au 30 juin 2022

Communiqué établissant le bilan semestriel du contrat de liquidité de la

société U10 Corp

Emetteur :

U10 Corp

Société Anonyme au capital de 17 110 707 €

69009 Lyon

France

RCS Lyon 395 044 415

www.U10.com

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société U10 CORP (FR0000079147–ALU10 FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2022:

43 546 titres

9 050,82 Euros en espèce

Au cours du 1er semestre 2022, il a été négocié un total de :

ACHAT 80 405 titres 157 714,63 EUR 350 transactions VENTE 62 830 titres 128 822,48 EUR 239 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

25 971 titres

38 780,26 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 20/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

31 144 titres

27 847,18 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

U10 est spécialisée dans le commerce B to B de la décoration d'intérieur

Achats Vente ALU10 FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 350 80 405 157 714,63 239 62 830 128 822,48 20220103 4 1 454 2 779,50 1 1 1,92 20220104 4 1 411 2 690,14 1 1 1,94 20220105 4 880 1 682,83 1 1 1,94 20220106 2 381 729,64 1 1 1,94 20220107 2 201 383,94 1 1 1,94 20220110 1 1 1,95 2 711 1 382,90 20220111 1 1 1,92 2 238 459,33 20220112 1 1 1,91 2 9 17,39 20220113 1 1 1,92 1 1 1,92 20220114 1 1 1,92 3 1 681 3 259,32 20220117 1 1 1,95 3 1 421 2 813,00 20220118 1 1 2,00 2 561 1 127,60 20220119 1 1 2,02 3 1 331 2 712,02 20220120 1 1 2,00 1 1 2,00 20220121 4 1 291 2 584,52 1 1 2,02 20220124 4 1 241 2 430,97 1 1 1,97 20220125 1 1 1,92 3 1 288 2 503,75 20220126 2 101 195,44 4 1 661 3 274,94 20220127 1 1 2,00 6 2 081 4 285,90 20220128 1 1 2,08 2 471 979,68 20220131 4 1 441 2 933,70 2 461 968,10 20220201 2 531 1 077,97 2 461 963,47 20220202 1 1 2,08 3 710 1 497,85 20220203 2 571 1 187,70 1 1 2,10 20220204 2 165 339,93 1 1 2,09 20220207 2 2 4,12 13 5 276 11 765,70 20220208 3 897 1 971,00 3 901 2 052,16 20220209 1 1 2,26 2 371 842,16 20220210 4 1 621 3 585,65 1 1 2,25 20220211 2 2 4,36 1 1 2,18 20220214 5 2 641 5 669,18 1 1 2,18 20220215 1 1 2,14 4 1 286 2 848,09 20220216 1 1 2,20 2 399 897,70 20220217 1 1 2,26 4 1 241 2 836,76 20220218 7 2 917 6 902,69 7 2 268 5 430,43 20220221 1 1 2,38 6 2 241 5 503,18 20220222 2 631 1 501,83 1 1 2,43 20220223 4 1 511 3 568,89 1 1 2,39 20220224 9 5 191 11 647,67 1 1 2,27 20220225 1 1 2,23 3 1 211 2 782,33 20220228 4 1 221 2 798,43 1 1 2,33 20220301 5 1 491 3 294,35 1 1 2,25 20220302 8 2 744 5 794,17 1 1 2,15 20220303 1 1 2,19 3 1 461 3 254,59 20220304 10 3 481 7 385,66 1 1 2,19 20220307 12 3 872 7 541,23 6 2 222 4 228,59 20220308 4 861 1 584,24 2 691 1 333,54 20220309 2 11 21,12 6 3 751 7 556,62 20220310 1 1 2,12 3 1 701 3 626,92 20220311 4 1 341 2 780,00 1 1 2,10

Achats Vente ALU10 FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR 20220314 4 993 2 049,44 2 605 1 288,64 20220315 1 1 2,12 5 2 480 5 365,69 20220316 1 1 2,19 2 551 1 217,69 20220317 2 6 13,06 1 1 2,21 20220318 1 1 2,16 1 1 2,16 20220321 1 1 2,17 1 1 2,17 20220322 1 1 2,18 3 1 558 3 471,06 20220323 2 2 4,34 1 1 2,17 20220324 3 621 1 346,78 1 1 2,18 20220325 1 1 2,16 1 1 2,16 20220328 1 1 2,21 7 3 571 7 984,51 20220329 2 601 1 352,29 4 2 151 4 995,99 20220330 4 1 711 3 908,35 1 1 2,35 20220331 19 8 896 17 417,89 1 1 1,97 20220401 6 2 711 5 041,90 1 1 1,90 20220404 2 593 1 126,75 4 1 691 3 297,45 20220405 4 1 801 3 384,01 1 1 1,91 20220406 4 1 651 2 986,54 1 1 1,84 20220407 4 1 521 2 644,97 2 691 1 236,87 20220408 3 821 1 441,29 1 1 1,79 20220411 4 891 1 541,65 1 1 1,75 20220412 4 831 1 421,14 1 1 1,74 20220413 1 1 1,69 2 391 668,59 20220414 2 266 446,89 1 1 1,69 20220415 0 0 0,00 0 0 0,00 20220418 0 0 0,00 0 0 0,00 20220419 1 1 1,71 2 871 1 506,81 20220420 5 1 011 1 717,15 3 1 475 2 495,41 20220421 4 802 1 344,99 1 1 1,71 20220422 2 411 690,48 2 381 655,28 20220425 2 411 698,74 1 1 1,74 20220426 1 1 1,71 1 1 1,71 20220427 7 1 357 2 269,14 1 1 1,70 20220428 1 1 1,68 2 401 685,68 20220429 3 551 928,44 1 1 1,69 20220502 2 278 464,26 1 1 1,67 20220503 1 1 1,67 1 1 1,67 20220504 4 1 021 1 683,60 1 1 1,70 20220505 2 291 468,55 2 801 1 321,65 20220506 2 121 196,06 2 2 3,32 20220509 1 1 1,65 1 1 1,65 20220510 4 676 1 090,32 1 1 1,62 20220511 4 671 1 074,81 1 1 1,61 20220512 2 261 417,62 1 1 1,62 20220513 4 736 1 170,01 2 831 1 362,81 20220516 2 36 59,04 1 1 1,64 20220517 1 1 1,66 1 1 1,66 20220518 4 791 1 280,66 1 1 1,66 20220519 4 701 1 114,59 1 1 1,59 20220520 3 361 579,62 1 1 1,62 20220523 3 601 994,96 1 1 1,66 20220524 1 1 1,65 1 1 1,65 20220525 1 1 1,64 1 1 1,64 20220526 4 311 500,55 1 1 1,65 20220527 3 601 994,97 1 1 1,67 20220530 1 1 1,66 2 547 908,02 20220531 1 1 1,67 2 312 521,04 Achats Vente ALU10 FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR 20220601 2 121 197,26 1 1 1,66 20220602 3 161 260,33 1 1 1,63 20220603 2 102 164,23 1 1 1,62 20220606 3 151 240,09 2 1 681 2 773,59 20220607 2 151 243,15 1 1 1,65 20220608 2 262 424,06 0 0 0,00 20220609 1 1 1,61 1 1 1,61 20220610 1 1 1,61 1 1 1,61 20220613 4 381 600,18 1 1 1,58 20220614 7 745 1 124,46 5 3 571 5 581,05 20220615 2 211 327,08 2 2 3,17 20220616 1 1 1,59 1 1 1,59 20220617 1 1 1,59 1 1 1,59 20220620 2 201 311,55 1 1 1,55 20220621 2 201 311,55 1 1 1,55 20220622 2 191 296,05 1 1 1,55 20220623 1 1 1,55 1 1 1,55 20220624 1 1 1,56 1 1 1,56 20220627 1 1 1,56 1 1 1,56 20220628 1 1 1,56 2 86 135,86 20220629 1 1 1,56 1 1 1,56 20220630 7 1 460 2 186,86 0 0 0,00

Euroclear : 7914 – Isin FR0000079147 – Euronext Growth : ALU10

