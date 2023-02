U10 Corp : U10 Corp - Bilan annuel du contrat de liquidité au 31 décembre 2022

Communiqué établissant le bilan annuel du contrat de liquidité de la société U10 Corp

Emetteur :

U10 Corp

Société Anonyme au capital de 17 110 707 €

69009 Lyon

France

RCS Lyon 395 044 415

www.U10.com

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société U10 CORP (FR0000079147–ALU10 FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2022:

40 448 titres

13 378,50 Euros en espèce

Au cours du 2nd semestre 2022, il a été négocié un total de :

ACHAT 26 795 titres 34 796,43 EUR 280 transactions VENTE 29 893 titres 39 842,95 EUR 181 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

43 546 titres

9 050,82 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 20/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

31 144 titres

27 847,18 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

U10 est spécialisée dans le commerce B to B de la décoration d'intérieur

Achats Vente ALU10 FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 280 26 795 34 796,43 181 29 893 39 842,95 20220701 1 1 1,47 2 851 1 267,97 20220704 3 410 605,23 1 1 1,50 20220705 4 481 692,17 1 1 1,47 20220706 2 171 239,40 1 1 1,40 20220707 1 1 1,41 1 1 1,41 20220708 1 1 1,42 1 1 1,42 20220711 3 231 325,02 1 1 1,42 20220712 1 1 1,42 1 1 1,42 20220713 1 1 1,44 1 1 1,44 20220714 2 7 9,96 1 1 1,44 20220715 2 23 32,67 1 1 1,43 20220718 3 229 321,31 0 0 0,00 20220719 2 2 2,84 1 1 1,40 20220720 1 1 1,44 1 1 1,44 20220721 2 101 142,44 1 1 1,44 20220722 4 271 378,70 1 1 1,40 20220725 3 111 155,20 1 1 1,40 20220726 1 1 1,44 1 1 1,44 20220727 1 1 1,44 2 791 1 139,04 20220728 6 648 919,11 1 1 1,48 20220729 5 581 809,21 1 1 1,41 20220801 2 108 150,14 2 30 42,88 20220802 2 45 62,59 1 1 1,43 20220803 2 161 223,79 1 1 1,39 20220804 6 606 828,04 1 1 1,39 20220805 1 1 1,41 2 2 2,82 20220808 2 3 4,14 1 1 1,40 20220809 1 1 1,40 1 1 1,40 20220810 1 1 1,40 1 1 1,40 20220811 1 1 1,42 1 1 1,42 20220812 4 191 263,82 1 1 1,42 20220815 4 161 217,35 4 2 161 3 095,75 20220816 2 22 30,84 2 8 11,52 20220817 4 271 377,04 2 70 100,80 20220818 1 1 1,38 1 1 1,38 20220819 2 101 138,40 1 1 1,40 20220822 3 191 260,78 1 1 1,38 20220823 1 1 1,37 4 2 091 2 953,57 20220824 4 351 481,30 2 751 1 066,40 20220825 1 1 1,42 1 1 1,42 20220826 1 1 1,39 1 1 1,39 20220829 4 381 522,38 1 1 1,38 20220830 1 1 1,36 1 1 1,36 20220831 1 1 1,36 1 1 1,36 20220901 4 361 480,66 1 1 1,36 20220902 3 261 341,91 2 741 1 007,71 20220905 1 1 1,38 1 1 1,38

Achats Vente ALU10 FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR 20220906 2 24 32,20 2 761 1 050,18 20220907 5 657 870,98 2 902 1 217,73 20220908 1 1 1,35 1 1 1,35 20220909 1 1 1,35 2 76 103,35 20220912 1 1 1,36 4 1 991 2 732,76 20220913 2 179 247,03 1 1 1,39 20220914 4 491 673,22 2 17 24,14 20220915 4 421 561,15 1 1 1,35 20220916 1 1 1,33 1 1 1,33 20220919 2 181 238,96 3 920 1 255,18 20220920 1 1 1,38 2 99 137,60 20220921 2 191 259,79 1 1 1,39 20220922 2 371 504,57 1 1 1,37 20220923 2 351 477,37 1 1 1,37 20220926 1 1 1,35 1 1 1,35 20220927 2 101 134,35 1 1 1,35 20220928 5 1 071 1 412,53 1 1 1,33 20220929 5 577 730,39 2 405 526,49 20220930 3 192 236,16 2 43 54,99 20221003 1 1 1,25 2 501 641,25 20221004 1 1 1,28 4 1 941 2 527,88 20221005 4 530 673,75 2 301 397,31 20221006 1 1 1,28 2 315 412,62 20221007 1 1 1,31 2 312 408,72 20221010 1 1 1,31 1 1 1,31 20221011 1 1 1,31 1 1 1,31 20221012 1 1 1,30 1 1 1,30 20221013 2 201 261,30 1 1 1,30 20221014 2 201 261,30 4 1 851 2 503,50 20221017 2 2 2,72 1 1 1,36 20221018 2 200 272,04 1 1 1,40 20221019 2 221 300,57 1 1 1,37 20221020 1 1 1,37 1 1 1,37 20221021 2 3 4,09 1 1 1,37 20221024 1 1 1,37 1 1 1,37 20221025 2 211 287,00 1 1 1,40 20221026 2 211 286,97 1 1 1,37 20221027 4 551 733,55 1 1 1,35 20221028 1 1 1,32 1 1 1,32 20221031 4 541 703,92 1 1 1,32 20221101 5 1 201 1 539,41 1 1 1,31 20221102 1 1 1,30 1 1 1,30 20221103 2 351 445,79 1 1 1,29 20221104 5 1 061 1 328,07 1 1 1,27 20221107 3 338 408,81 1 1 1,21 20221108 2 104 125,84 1 1 1,21 20221109 4 791 952,22 1 1 1,22 20221110 2 2 2,42 2 341 426,21 20221111 2 100 121,04 2 852 1 065,00 20221114 5 961 1 154,92 1 1 1,22 20221115 3 335 401,46 5 4 311 5 434,40 20221116 3 870 1 074,35 2 981 1 255,68 20221117 2 5 6,20 1 1 1,24 20221118 1 1 1,28 1 1 1,28 20221121 1 1 1,25 5 3 871 5 034,75 20221122 5 1 701 2 163,21 1 1 1,31 20221123 5 1 541 1 928,97 1 1 1,27

Achats Vente ALU10 FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR 20221124 2 251 308,74 1 1 1,24 20221125 2 441 542,44 1 1 1,24 20221128 2 431 530,13 1 1 1,23 20221129 1 1 1,26 1 1 1,26 20221130 1 1 1,26 1 1 1,26 20221201 1 1 1,26 1 1 1,26 20221202 1 1 1,26 1 1 1,26 20221205 1 1 1,26 1 1 1,26 20221206 1 1 1,26 1 1 1,26 20221207 1 1 1,26 1 1 1,26 20221208 7 1 651 1 991,85 1 1 1,25 20221209 1 1 1,20 1 1 1,20 20221212 1 1 1,21 2 134 163,47 20221213 1 1 1,21 1 1 1,21 20221214 1 1 1,22 1 1 1,22 20221215 2 72 85,71 1 1 1,22 20221216 1 1 1,20 1 1 1,20 20221219 2 371 426,65 1 1 1,15 20221220 1 1 1,18 1 1 1,18 20221221 1 1 1,18 1 1 1,18 20221222 1 1 1,15 1 1 1,15 20221223 1 1 1,19 3 1 251 1 500,29 20221226 0 0 0,00 0 0 0,00 20221227 1 1 1,22 2 25 30,50 20221228 1 1 1,19 1 1 1,19 20221229 1 1 1,22 1 1 1,22 20221230 1 1 1,20 2 101 124,20

Euroclear : 7914 – Isin FR0000079147 – Euronext Growth : ALU10

Information réglementée :

Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :

- Information relative au contrat de liquidité Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/78387-230202-u10-corp-bilan-annuel-contrat-de-liquidite-2022.pdf

