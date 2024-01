Fournisseur de la distribution internationale, U10 Corp exerce un métier générateur de valeur ajoutée par la création de lignes de produits et de services sur mesure dans l'équipement de la maison et de la personne. L'offre du groupe repose principalement sur un positionnement dans l'univers de la décoration d'intérieur et des accessoires de la maison, sous forme d'articles tendance déclinés selon les saisons et commercialisés en grandes quantités dans le mass market. La caractéristique première du groupe réside dans la conception de gammes. Une gamme est une ligne de produits finis coordonnés autour d'un thème, conçue pour être présentée à travers un concept de corners en libre-service dans les magasins des distributeurs. L'activité du groupe s'organise autour de 2 formes : - pôle Europe (80,7% du CA) : fourniture de services personnalisés complémentaires aux clients (conception des gammes et des conditionnements, implantation en linéaires, visite régulière des points de vente, etc.) ; - pôle Asie (19,3%) : à l'international, l'accent est mis sur la personnalisation des gammes et le suivi des fabricants. La fabrication des produits est assurée par des sous-traitants. La répartition géographique du CA est la suivante : France (79,8%), Union Européenne (11,3%) et autres (8,9%).

Secteur Textiles et Cuirs