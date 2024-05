U10 Corp est, depuis 1994, fournisseur BtoB en équipement de la maison et livre les points de vente de ses clients dans plus de 50 pays. En Europe, U10 Corp est fournisseur permanentiste de la distribution, principalement en linge de maison, animalerie, accessoires de salle de bain, accessoires ménagers et de rangement. A travers ses marques « Douceur d'intérieur », « Love Story » ou bien « Homéa », la collection représente 20 000 articles sur 15 univers livrés à plus de 5 000 adresses tout au long de l'année. Par l'intermédiaire de son pôle Asie, U10 Corp réalise pour ses propres imports ainsi que, pour ses clients, l'organisation, le suivi, le contrôle des productions et de la qualité des produits. Au global, plus de 300 collaborateurs, une force commerciale de 45 personnes, un portefeuille de services concentré sur les besoins et la performance de ses clients, l'exigence logistique, la maîtrise de la chaine d'approvisionnement ainsi qu'une offre produit adaptée à la demande, sont les attributs essentiels de U10 Corp pour répondre à ces besoins.