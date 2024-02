UACJ Corporation a pour activité principale la fabrication et la vente de produits laminés en aluminium. La société opère dans trois secteurs d'activité. Le segment des produits laminés en aluminium fabrique et vend des produits laminés en tôle, des produits en feuille, des produits extrudés, des produits moulés et des produits forgés en aluminium et ses alliages. Le secteur des produits en cuivre fabrique et vend des tuyaux en cuivre, des tuyaux en alliage de cuivre et leurs joints. Le secteur des produits transformés et connexes s'occupe de la fabrication et de la vente de produits transformés tels que l'aluminium et le cuivre, de l'exécution de travaux de génie civil et du transport et de la manutention de marchandises liés aux activités du groupe.

Secteur Aluminium