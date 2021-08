Uber : des résultats de deuxième trimestre plutôt contrastés

L'action Uber a ouvert sans grande tendance jeudi matin, les investisseurs ne sachant trop sur quel pied danser après des résultats trimestriels jugés contrastés.



Le géant des VTC et de la livraison de repas a annoncé hier soir que son chiffre d'affaires avait plus que doublé au deuxième trimestre, pour atteindre 3,9 milliards de dollars, à comparer à un consensus de 3,8 milliards.



Les réservations brutes - un indicateur qui englobe la valeur totale de ses courses facturées - ont elles aussi plus que doublé, à 21,9 milliards de dollars, là où les analystes attendaient en moyenne 21,2 milliards.



Le trimestre s'est soldé par une perte opérationnelle ajustée de 509 millions de dollars, alors que le consensus visait une perte plus réduite de l'ordre de 325 millions de dollars.



Dans son communiqué, le groupe de San Francisco a également confirmé son intention de dégager son premier bénéfice opérationnel au cours du quatrième trimestre.



A Wall Street, le titre a débuté la séance sur une note irrégulière jeudi matin, avant de prendre le chemin de la hausse dans les premiers échanges (+1,7%).



A la clôture hier soir, il accusait encore un repli de 18% depuis le début de l'année.



