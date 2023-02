Careem, la filiale d'Uber au Moyen-Orient, va cesser ses activités au Qatar.

Cette annonce surprise intervient deux mois après la Coupe du monde au Qatar, où les véhicules de la marque Careem faisaient partie des plans officiels du tournoi pour transporter les fans visiteurs, aux côtés des voitures d'Uber et du fournisseur de taxis local Karwa.

"Malheureusement, les opérations de covoiturage de Careem ne fonctionneront plus au Qatar à partir du 28 février 2023", indique le message, qui informe également les clients détenant du crédit Careem que la société procédera à un remboursement complet d'ici le 15 mars.

Le message de Careem n'a pas proposé d'explication sur les raisons de la cessation de ses activités. Careem n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters.

Careem a été rachetée par Uber Technologies Inc en 2019 pour 3,1 milliards de dollars, donnant à la société américaine une domination du marché à travers le Moyen-Orient et le Pakistan.

Careem ne proposait des services de covoiturage qu'au Qatar, contrairement aux marchés plus importants du Moyen-Orient comme les Émirats arabes unis, où la société proposait une ardoise plus robuste de services sur son application, notamment la livraison de nourriture, les paiements numériques et les services de messagerie.

L'application pour téléphone intelligent d'Uber propose des services de covoiturage au Qatar et a continué à fonctionner normalement lundi soir.