DoorDash, Grubhub, UberEats portent plainte à New York

New York (awp/afp) - DoorDash, Grubhub et Uber Eats ont déposé plainte contre une mesure de la ville de New York, qui a décidé au début de la pandémie de limiter à 15% la commission que ces plateformes peuvent facturer aux restaurants pour chaque livraison de repas effectuée.

Le texte empêche aussi ces sociétés de facturer plus de 5% leurs autres services, comme la publicité.

La métropole américaine, qui souhaitait initialement aider les restaurants devant fermer leurs salles au printemps 2020 en raison de la propagation du Covid-19, a décidé fin août de rendre cette règlementation permanente. Le texte doit encore être ratifié par le maire de New York, Bill de Blasio.

Cette décision est "inconstitutionnelle", représente un "abus de pouvoir inutile de la part des législateurs" et est "néfaste" pour le secteur de la restauration, estiment les plateformes dans leur plainte déposée jeudi soir devant un tribunal fédéral de la métropole américaine.

Cette mesure leur a déjà coûté "des centaines de millions de dollars" entre sa mise en oeuvre et juin 2021, affirment-elles.

DoorDash, Grubhub et Uber Eats réclament en conséquence des dommages, sans préciser le montant, et l'annulation de la nouvelle loi.

Leur activité s'est envolée depuis le début de la pandémie: faute de pouvoir ou vouloir aller au restaurant, de nombreux consommateurs se sont tournés vers les commandes en ligne.

Ce tournant a permis à certains restaurateurs de garder la tête hors de l'eau quand ils ne pouvaient plus servir les clients dans en salle.

Mais plusieurs autorités locales se sont récemment penchées sur les commissions facturées, à l'instar du conseil municipal de la ville de San Francisco qui a adopté en juin une mesure similaire à celle de New York.

