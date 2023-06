La Cour de justice de l'UE rejette les restrictions imposées par la ville de Barcelone en matière de covoiturage

Barcelone avait introduit une série de règles visant à réduire le nombre de conducteurs de voitures privées transportant des passagers loués par l'intermédiaire de plateformes mobiles et de propriétaires de flottes afin de protéger les intérêts des services de taxi.

Mais la plus haute juridiction de l'UE a déclaré que la justification de ces restrictions était contraire au droit de l'UE, selon un document envoyé par la Cour.

Les restrictions imposées à ces entreprises ne peuvent l'être qu'au bénéfice d'intérêts généraux tels que la protection de l'environnement et la prévention d'un trafic excessif, et non de manière discriminatoire à l'encontre de fournisseurs spécifiques, a déclaré la Cour.

La Haute Cour de Catalogne va maintenant devoir ordonner à la ville de se conformer à l'arrêt de l'UE.

La décision de l'UE pourrait créer un précédent pour d'autres régions où des restrictions ont été appliquées, a déclaré Jose Manuel Berzal, porte-parole d'UNAUTO-VTC, une association de propriétaires de voitures particulières en Espagne qui travaillent avec Uber, son concurrent local Cabify et Bolt.

D'autres régions d'Espagne, comme les Baléares et Valence, ont des restrictions similaires et les propriétaires de flottes ont intenté des actions en justice dans ces régions également, a-t-il déclaré.

Janet Sanz, responsable de la politique urbaine de Barcelone, a déclaré que la décision "clarifiait" la manière dont la ville devait réglementer l'activité.

Les restrictions imposées à Barcelone limitent le nombre de licences disponibles pour les voitures privées transportant des passagers à un trentième du nombre de taxis. Les régulateurs fixeront désormais le nombre de licences en fonction des besoins des passagers, a déclaré M. Berzal.

La maire Ada Colau, dont l'administration avait fixé les restrictions, a perdu sa réélection le 28 mai, et un nouveau maire n'a pas encore été choisi.

M. Bolt a déclaré que la décision contribuera à mettre fin aux conflits qui ont affecté le secteur au cours des dix dernières années et fournira un cadre juridique équitable, stable et transparent pour toutes les parties. Uber et Cabify n'ont pas souhaité faire de commentaires.

L'application des restrictions à la fin de l'année dernière a poussé de nombreux chauffeurs indépendants et propriétaires de flottes de Barcelone à mettre la clé sous la porte.

"C'est un grand jour pour nous", a déclaré Dayana Barrera, qui possède une petite flotte de voitures à Barcelone et a été contrainte de vendre certaines de ses voitures. "Des milliers de familles dépendent de cette entreprise.