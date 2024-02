Les chauffeurs d'Uber Technologies , Lyft et les livreurs de DoorDash organisaient une grève mercredi, pour réclamer une rémunération équitable et un meilleur traitement.

Les travailleurs affirment que les plateformes de covoiturage et de livraison de nourriture prélèvent des sommes disproportionnées sur leurs tarifs en guise de frais, ce qui nuit à leurs revenus. Ce mouvement de protestation intervient alors qu'Uber, la plus grande société de covoiturage, a vu ses actions atteindre un niveau record après l'annonce d'un rachat d'actions pour un montant de 7 milliards de dollars.

"Ces plateformes diminuent continuellement les revenus des chauffeurs, année après année, pour montrer qu'elles sont rentables aux investisseurs et les inciter à acheter leurs actions", a déclaré Shantwan Humphrey, un chauffeur de Dallas, au Texas.

Les chauffeurs de la coalition Justice for App Workers (JFAW) ont prévu de manifester dans les aéroports de dix villes de l'Est et du Midwest, tandis que les membres du groupe Rideshare Drivers United tiendront un piquet de grève devant les bureaux d'Uber à Los Angeles à midi, heure locale (15 heures, heure de l'Est).

"En ce moment même, des milliers de chauffeurs de rideshare avec Justice for App Workers sont en grève dans 10 villes des États-Unis, dans le cadre de la plus grande grève de rideshare de l'histoire américaine, et au moins une douzaine d'autres villes organisent des actions de solidarité sans grève", a déclaré JFAW dans un communiqué transmis à l'agence Reuters.

Uber a réagi en déclarant que la grève n'avait aucune incidence sur ses activités.

"En fait, dans la plupart des marchés, il y a plus de chauffeurs sur la route aujourd'hui qu'il n'y en avait à la même période la semaine dernière", a-t-il ajouté.

L'année dernière, Uber et Lyft ont accepté de payer 328 millions de dollars pour mettre fin à l'enquête pluriannuelle de l'État de New York sur les entreprises, ce que le procureur général Letitia James a qualifié de plus grand règlement de vol de salaire dans l'histoire de son bureau.

Le mois dernier, le ministère du travail des États-Unis a publié une règle finale permettant aux travailleurs de l'économie parallèle de prétendre plus facilement qu'ils sont des employés. Les chauffeurs d'Uber et de Lyft sont considérés comme des entrepreneurs indépendants.

"Uber et Lyft dégradent les travailleurs et le service, en payant moins tout en facturant plus, tout en récupérant de la valeur pour l'entreprise et ses actionnaires", a déclaré Alissa Centivany, professeure adjointe à l'université Western, dans l'Ontario (Canada).

Les appels à la grève se sont également répandus en dehors des États-Unis, les livreurs de nourriture au Royaume-Uni et les conducteurs de véhicules de covoiturage au Canada menaçant également de débrayer.

"Une grande partie de ces chauffeurs, dont beaucoup sont des immigrés ou les principaux soutiens de famille, endurent des horaires exténuants de plus de 13 heures par jour, sans un jour de repos", a déclaré Delivery Job UK, un groupe britannique qui organise des grèves, sur sa page Instagram.

Les grèves se sont multipliées au cours de l'année écoulée, l'action du syndicat United Auto Workers ayant paralysé pendant des mois certaines usines des Trois de Détroit, ce qui a coûté des milliards de dollars aux constructeurs automobiles.

Le flux de trésorerie d'Uber a augmenté pour atteindre 3,4 milliards de dollars en 2023, contre 390 millions de dollars un an plus tôt. Les actions de Lyft ont augmenté de 32 % mercredi après la publication de ses résultats, qui ont dépassé les attentes de Wall Street.

Au second semestre 2023, le salaire médian d'un chauffeur Lyft utilisant un véhicule personnel était de 30,68 dollars, y compris les pourboires et les bonus, par heure engagée. Pour Uber, il était de 33 dollars par heure, au trimestre de décembre.

Afin d'attirer davantage de chauffeurs, Lyft a annoncé la semaine dernière qu'elle paierait la différence si les chauffeurs gagnaient moins de 70 % de ce que les passagers payaient après les frais externes chaque semaine. (Reportage d'Akash Sriram à Bengaluru ; Rédaction d'Anil D'Silva)