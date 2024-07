La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, pourrait devenir la candidate démocrate à l'élection présidentielle de novembre. Voici ses points de vue et ses actions sur certains sujets clés pour les entreprises.

GRANDES TECHNOLOGIES

Lorsqu'elle était candidate au poste de procureur général de Californie, Mme Harris aurait assuré à ses donateurs potentiels qu'elle était une capitaliste. Elle a généralement été considérée comme proche de cadres et d'investisseurs de premier plan dans le domaine de la technologie, l'industrie locale dans sa région natale de la baie de San Francisco. Elle a assisté au mariage de Sean Parker, l'un des premiers dirigeants de Facebook. Son beau-frère, Tony West, est le directeur juridique d'Uber.

Elle a également accepté des dons de Reid Hoffman, éminent investisseur en capital-risque et cofondateur de Linkedin, ainsi que du milliardaire John Doerr et de l'investisseur en capital-risque Ron Conway. De grands dirigeants du secteur technologique l'ont également soutenue, notamment Sheryl Sandberg, alors directrice de l'exploitation de Facebook, et Marc Benioff, PDG milliardaire de Salesforce.

RÉGLEMENTATION TECHNOLOGIQUE

En tant que procureur général de Californie, Mme Harris a poursuivi eBay en 2012, alléguant des pratiques d'embauche anticoncurrentielles dans le cadre d'un accord de non-licenciement avec Intuit, qui a abouti à un règlement de près de 4 millions de dollars en 2014.

L'un de ses dossiers phares a été la lutte contre la diffusion de la pornographie sur les médias sociaux, en particulier le revenge porn, une pratique qui consiste à publier des photos explicites sans le consentement des personnes concernées. Elle est à l'origine d'une campagne de pression qui a conduit Facebook, Google (Alphabet), Microsoft et d'autres à prendre des mesures pour supprimer certaines images explicites.

Je ne saurais trop insister sur la façon dont les leaders de la technologie se sont mobilisés, a déclaré Mme Harris lors d'une conférence de presse à l'époque. Je ne prétends pas que l'un d'entre eux ait été heureux de recevoir un appel du procureur général lui disant : "Entrez, nous voulons vous parler", mais ils l'ont tous fait. Ils l'ont fait.

CLIMAT ET ÉNERGIE

Les positions de Mme Harris en matière de climat et d'énergie sont similaires à celles du président Joe Biden. Mais tout au long de sa carrière, elle a clairement indiqué que l'énergie propre et la justice environnementale étaient des priorités.

Lorsque M. Biden a annoncé que Mme Harris serait sa colistière dans la course de 2020, il a souligné sa position ferme contre les grandes sociétés pétrolières lorsqu'elle occupait des postes clés en Californie, notant les procès qu'elle avait intentés en tant que procureur du district de San Francisco de 2004 à 2011, puis en tant que procureur général de l'État jusqu'en janvier 2017, date à laquelle elle est devenue sénatrice des États-Unis. En tant que procureur général de Californie, Mme Harris a obtenu des règlements de plusieurs millions de dollars avec les majors pétrolières Chevron et BP pour des violations présumées de la pollution causée par des réservoirs souterrains de stockage de carburant.

Elle est partisane de la stratégie de l'administration Biden visant à développer l'énergie éolienne offshore et d'autres énergies renouvelables grâce à la vente aux enchères de baux et à des subventions, ce qui contraste avec Trump, un partisan des combustibles fossiles qui a critiqué l'énergie éolienne offshore et d'autres technologies d'énergie propre.

L'année dernière, Mme Harris a fait ses débuts dans les négociations internationales sur le climat, annonçant un engagement de 3 milliards de dollars en faveur du Fonds vert pour le climat et prononçant son premier grand discours international sur le climat.

En tant que vice-présidente, Mme Harris a également participé à la mise en œuvre des politiques de l'Agence pour la protection de l'environnement qui s'attaquaient à des problèmes de justice environnementale de longue date, tels qu'un programme de plusieurs milliards de dollars visant à remplacer les canalisations et les peintures au plomb dans tout le pays.

WALL STREET

En tant que procureur général de Californie, Mme Harris était connue pour sa fermeté à l'égard des grandes banques. En 2011, elle s'est retirée des négociations entre les grandes banques et les procureurs généraux des États au sujet d'un règlement qui obligerait les prêteurs à aider les consommateurs victimes de saisies immobilières et de pratiques de prêt abusives.

Par la suite, les banques ont plus que quadruplé les sommes promises pour aider les Californiens à réduire le montant de leurs hypothèques.

Sous la direction de M. Harris, la Californie a lancé une enquête criminelle sur Wells Fargo en 2016 à la suite d'allégations selon lesquelles la banque aurait ouvert des millions de comptes clients et de cartes de crédit non autorisés.

Plusieurs grands noms de Wall Street soutiendraient M. Harris. Semafor a rapporté dimanche que plusieurs donateurs de Wall Street ont déclaré qu'ils se préparaient à contribuer à Harris, affirmant que ceux qui devraient contribuer comprenaient Blair Effron à Centerview, Jonathan Gray à Blackstone, Peter Orszag et Ray McGuire à Lazard et Roger Altman à Evercore.

Centerview, Lazard, Evercore et Blackstone n'étaient pas immédiatement disponibles pour commenter.

PHARMA

M. Harris s'est opposé à la consolidation du secteur des soins de santé, craignant que des entreprises plus importantes n'entraînent une hausse des prix pour les consommateurs.

En tant que procureur général de Californie, elle a intenté avec succès plusieurs procès antitrust contre des fabricants de médicaments, des assureurs de santé et des systèmes hospitaliers. Elle a notamment pris l'initiative d'un procès historique contre le système Sutter Health, qui compte 24 hôpitaux en Californie du Nord, procès qui a été intenté par son successeur. Elle a lancé des enquêtes similaires sur d'autres grands opérateurs de l'État. Elle s'est notamment intéressée aux coûts des soins hors réseau et aux fusions à de nombreux niveaux du système, tels que les groupes de médecins.

Elle a obtenu des règlements de la part de poids lourds de l'industrie, notamment un règlement de 23,5 millions de dollars avec McKesson et de 241 millions de dollars avec Quest Diagnostics dans le cadre d'une action en justice portant sur des prix de médicaments gonflés et des surfacturations illégales au système Medicaid de Californie. Partisane de longue date de la loi sur les soins abordables (Affordable Care Act), elle a récemment indiqué que le plafonnement des prix de l'insuline était un signe de la politique de l'administration Biden-Harris visant à maintenir les soins de santé à un niveau abordable.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

En tant que vice-présidente, Mme Harris a été mise en garde contre la menace existentielle de l'intelligence artificielle et a averti les dirigeants du secteur technologique qu'ils avaient l'obligation morale de se prémunir contre les dangers potentiels de l'intelligence artificielle.

Elle a soutenu un décret de M. Biden sur l'IA qui vise à renforcer la protection des consommateurs, en mettant l'accent sur les appels frauduleux générés par l'IA et sur l'impact des contenus non étiquetés générés par l'IA. (Reportage de Greg Bensinger à San Francisco, Valerie Volcovici et Ahmed Aboulenein à Washington, et Chris Prentice, Echo Wang, Megan Davies, Lananh Nguyen et Nupur Anand à New York ; rédaction de Chris Sanders, Leslie Adler et Alistair Bell)