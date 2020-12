Régulation des plateformes: un rapport fait pour "tarir les contentieux", selon

des chercheurs

PARIS (awp/afp) - "Usine à gaz" ou premier pas hors de la précarité: la réforme du statut des chauffeurs et livreurs des plateformes proposée par un récent rapport gouvernemental permet de "contourner" les décisions de justice requalifiant ces travailleurs en salariés, selon des chercheurs interrogés par l'AFP.

Dans son rapport remis au Premier ministre Jean Castex le 2 décembre, le haut magistrat Jean-Yves Frouin dit vouloir "régler la situation des travailleurs non salariés mais économiquement dépendants" des plateformes numériques (Uber, Deliveroo, etc.).

Cette "nouvelle classe de travailleurs précaires", exerçant sous le statut d'auto-entrepreneurs, a obtenu de la justice plusieurs décisions -un arrêt Uber de la Cour de cassation de mars 2020 notamment- enjoignant les plateformes à leur reconnaître le statut de salarié et les droits afférents.

Ex-président de la chambre sociale de la Cour de cassation, M. Frouin estime que "la reconnaissance d'un statut de salarié à tous les travailleurs des plateformes" serait "techniquement aisée à mettre en oeuvre" et "amènerait enfin de la clarification".

Le rapport douche cependant les espoirs nourris par les livreurs et chauffeurs qui avaient saisi les tribunaux: "Ce n'est, cependant, pas l'hypothèse de travail des pouvoirs publics ayant initié cette mission".

Il propose donc une autre option: "généraliser le recours par les travailleurs des plateformes à un tiers pour les salarier". Au-delà de 6 à 12 mois de travail et d'un certain chiffre d'affaires, chauffeurs VTC ou livreurs seraient obligés d'être salariés par une coopérative ou une société de portage salarial. Ils seraient rémunérés en fonction du chiffre d'affaires rapporté à la société et bénéficieraient de "tous les droits et avantages liés au salariat", comme la Sécurité sociale ou l'assurance chômage.

"Cote mal taillée"

"Certains verront dans ce compromis une cote mal taillée à laquelle ils préféreront un statut de salarié pour tous les travailleurs: ce n'était pas l'hypothèse des pouvoirs publics", insiste le rapport.

"M. Frouin était dans une position un peu inconfortable. La commande du gouvernement (d'Edouard Philippe à l'époque, ndlr) était assez claire: éviter le salariat" au sein des plateformes, explique Morgan Sweeney, maître de conférence en droit social à Paris-Dauphine. Donc "l'objectif est de tarir le contentieux naissant sur la requalification des travailleurs de plateforme en salariés", selon lui.

"C'est une façon de contourner la jurisprudence de la Cour de cassation", confirme Arthur Jan, sociologue au Conservatoire national des arts et métiers, qui prépare une thèse sur les livreurs des plateformes. Il pointe "une contradiction entre le constat qui est posé et l'impératif formulé par le gouvernement qui est de sécuriser le modèle juridique et économique des plateformes, tout en essayant d'améliorer la protection sociale des travailleurs".

Pour Chloé Lebas, politologue à l'université de Lille dont les recherches portent sur "l'ubérisation du marché du travail et les nouvelles formes d'action collective", la solution préconisée "est une usine à gaz qui propose une sous-traitance et, encore une fois, une externalisation de la responsabilité de l'employeur".

Les coopératives ou société de portage présentent en outre "la particularité de n'être pas totalement employeurs", explique Morgan Sweeney. "Il y a le +risque entreprise+ qui continue à peser sur le salarié: s'il y a une baisse du chiffre d'affaires, cela entraîne une baisse de la rémunération voire un licenciement alors que dans la relation habituelle de travail, lorsqu'il y a des variations du chiffre d'affaires, ce risque économique est supporté par l'employeur."

"Le fait que les travailleurs puissent décider de se salarier au sein de coopératives ou d'entreprises tiers, cela fait toujours porter sur eux la responsabilité de leurs cotisations", constate Chloé Lebas. "Ils vont continuer à cotiser sur un chiffre d'affaires et avoir un salaire net très bas. La plateforme va continuer à ne pas être transparente, ne pas cotiser, contraindre et surveiller..."

Le rapport Frouin doit désormais être transmis aux partenaires sociaux.

dar/cel/cal