Uber Technologies, Inc. développe et exploite des applications technologiques soutenant une variété d'offres sur sa plateforme. La société met en relation des consommateurs avec des fournisseurs de services de transport, des commerçants et des services de livraison de nourriture, ainsi qu'avec des réseaux de transport public. Ses segments comprennent la mobilité, la livraison et le fret. La mobilité fait référence aux produits qui mettent en relation les consommateurs avec les chauffeurs de Mobility qui proposent des trajets dans une variété de véhicules, tels que les voitures, les rickshaws, les motos, les minibus ou les taxis. Mobility comprend également l'activité liée aux offres de son partenariat financier. L'offre de livraison permet aux consommateurs de rechercher et de découvrir des restaurants locaux, de commander un repas et de venir le chercher au restaurant ou de se le faire livrer et, sur certains marchés, comprend également des offres de livraison d'épiceries, d'alcools et de magasins de proximité ainsi que d'autres marchandises. Le segment du fret met en relation les transporteurs et les expéditeurs sur sa plateforme, donne aux transporteurs une avance et leur permet de réserver une expédition.

Secteur Internet