Uber Technologies a dévoilé jeudi soir ses résultats au titre du troisième trimestre 2020. Ainsi, le spécialiste de la réservation de voitures avec chauffeur (VTC) a publié une perte nette de 1,09 milliard de dollars sur la période, ou -62 cents par action, à comparer avec une perte nette de 1,16 milliard de dollars, ou -68 cents par action, un an plus tôt. Le consensus Zacks attendait une perte de 60 cents par action entre juillet et septembre 2020.Pour sa part, le chiffre d'affaires d'Uber s'établit à 3,13 milliards de dollars au troisième trimestre 2020 (-18% sur un an), manquant de peu (0,47%) les attentes du marché.Du côté des perspectives, Uber reste confiant dans sa capacité à atteindre un Ebitda ajusté positif d'ici la fin de l'année 2021. Au troisième trimestre 2020, ce dernier était en perte de 625 millions de dollars.