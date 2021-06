Uber Technologies : TOTALENERGIES et UBER veulent accélérer la transition des chauffeurs VTC vers la mobilité électrique

© AOF 2021

TotalEnergies et Uber s’associent pour accélérer la transition des chauffeurs VTC vers la mobilité électrique, au travers d’un accompagnement à la conversion de leur véhicule et d’un accès facilité aux bornes de recharge. Ce partenariat cible dans un premier temps la France, avec la possibilité de l’étendre à d’autres pays européens. Uber s’est fixé comme objectif d’atteindre 50% de véhicules électriques disponibles sur sa plateforme française en 2025, qui compte actuellement 30 000 chauffeurs.De son côté, TotalEnergies est déjà fortement engagé dans les services et infrastructures de recharge dans les grandes agglomérations européennes et sur l'ensemble du territoire français, notamment à Paris.Dans le détail, TotalEnergies va donc fournir aux chauffeurs, utilisant l'application Uber et équipés de véhicules électriques ou hybrides rechargeables, une carte émise par TotalEnergies leur donnant accès à la recharge de leurs véhicules dans des conditions préférentielles au sein du réseau de stations-service et dans l'ensemble du parc de bornes électriques opérés par TotalEnergies. Soit 20 000 points de recharge dans l'Hexagone d'ici à fin 2021 et plus de 75 000 à horizon 2025.En complément, TotalEnergies et Uber vont collaborer, sur la base des usages et trajets des chauffeurs Uber, pour déterminer de façon optimale les emplacements pouvant accueillir à terme de futurs hubs et sites de recharge.