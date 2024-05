UBER : Wedbush reste positif, réduit sa cible

Le 09 mai 2024 à 15:19 Partager

Wedbush réaffirme son opinion 'surperformance' sur Uber Technologies avec un objectif de cours ramené de 85 à 80 dollars, au lendemain de trimestriels amenant le broker à mettre à jour son modèle pour la plateforme de services de mobilité et de livraisons.



Il rehausse ainsi de 3% ses estimations d'EBITDA ajusté pour le deuxième trimestre et pour l'ensemble de 2024, à respectivement 1,5 et 6,3 milliards de dollars, jugeant Uber sur le bon rythme pour atteindre ses objectifs à trois ans.



'L'activité sous-jacente demeure vigoureuse et nous ferions des achats opportunistes sur tout repli du cours de bourse à court terme', affirme-t-il, tout en reconnaissant un manque relatif de catalyseurs à court terme par rapport à plus tôt cette année.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.