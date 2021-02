Uber : acquisition de Drizly pour environ 1,1 Md$

Uber Technologies et Drizly ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord pour qu'Uber acquière Drizly pour environ 1,1 milliard de dollars en actions et en espèces. Drizly deviendra une filiale à 100% d'Uber.



Drizly est le premier marché d'alcool à la demande aux États-Unis dans plus de 1 400 villes dans la majorité des États américains. Drizly travaille avec des milliers de commerçants locaux pour offrir une sélection de bières, de vins et de spiritueux à des prix compétitifs.



' En intégrant Drizly à la famille Uber, nous pouvons étendre sa présence géographique à notre empreinte mondiale dans les années à venir ', a déclaré le DG d'Uber, Dara Khosrowshahi.



