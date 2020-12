Uber : annonce avoir finalisé l'acquisition de Postmates

Uber Technologies a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de Postmates, dans le cadre d'une transaction entièrement en actions.



La plate-forme mondiale de mobilité et de livraison d'Uber sera désormais associée à celle de Postmates aux États-Unis afin de renforcer la livraison de produits alimentaires, d'épicerie et autres produits.



Les applications Postmates et Uber Eats destinées aux consommateurs continueront de fonctionner séparément, soutenues par un réseau de marchands et de livraison plus efficace et combiné, assure Uber.



La combinaison des plates-formes offrira davantage de choix aux consommateurs mais aussi des opportunités de revenus supplémentaires pour les livreurs





