Uber chute à Wall Street après une lourde perte au premier trimestre

Données financières USD EUR CA 2022 27 215 M - 25 813 M Résultat net 2022 -1 542 M - -1 462 M Dette nette 2022 5 222 M - 4 953 M PER 2022 -38,1x Rendement 2022 - Capitalisation 57 613 M 57 613 M 54 646 M VE / CA 2022 2,31x VE / CA 2023 1,80x Nbr Employés 29 300 Flottant 99,6% Tendances analyse technique UBER TECHNOLOGIES, INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Baissière Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 46 Dernier Cours de Clôture 29,47 $ Objectif de cours Moyen 58,12 $ Ecart / Objectif Moyen 97,2% Dirigeants et Administrateurs Dara Khosrowshahi Chief Executive Officer & Director Nelson J. Chai Chief Financial Officer Ronald D. Sugar Chairman Sukumar Rathnam Chief Technology Officer Sundeep Jain Chief Product Officer & Senior VP-Engineering Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) UBER TECHNOLOGIES, INC. -29.72% 57 613 TENCENT HOLDINGS LIMITED -16.81% 461 753 PROSUS N.V. -37.01% 124 453 AIRBNB, INC. -12.91% 92 284 NETFLIX, INC. -66.82% 88 797 NASPERS LIMITED -35.40% 39 082