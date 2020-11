Uber continue de perdre de l'argent, ses revenus rognés par la pandémie

San Francisco (awp/afp) - Uber a remporté une victoire politique avec l'approbation de son référendum californien sur le statut des chauffeurs, mais la pandémie continue de grever son activité principale: le groupe a enregistré une perte nette de 1,1 milliard de dollars au troisième trimestre, d'après un communiqué publié jeudi.

Le leader mondial de la réservation de voitures de tourisme avec chauffeur (VTC), a aussi vu son chiffre d'affaires diminuer de 18% à 3,1 milliards de dollars, mais les recettes générées par sa branche de livraison, qui comprend Uber Eats, ont bondi de 125% en un an, la crise sanitaire étant propice à ce type de services.

"Sans surprise, la reprise de notre branche +mobilité+ continue d'être directement corrélée au niveau des mesures de confinement dans chaque ville. Quand une ville recommence à bouger, les réservations brutes repartent", a noté Dara Khosrowshahi, le patron d'Uber, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

La groupe de San Francisco, entré en Bourse l'année dernière, n'a encore jamais réussi à dégager de profits, et la pandémie l'a largement freiné dans sa course pour être enfin dans le vert.

Les mesures de restriction des déplacements, l'annulation des voyages et des événements pèsent lourd sur les VTC: Uber a licencié un quart de ses salariés au printemps.

Mais la société a aussi investi largement dans le secteur des livraisons de repas, très en vogue. En juillet, elle a racheté l'application Postmates pour 2,65 milliards de dollars.

Les réservations brutes, soit principalement le montant perçu avant le paiement des conducteurs, ont baissé de 53% en un an à 6 milliards de dollars pour les courses avec chauffeur, tandis que celles des livraisons sont en hausse de 134% à 8,6 milliards.

Le titre d'Uber faisait du yo-yo dans les échanges électroniques suivant la clôture de Wall Street: après avoir monté de 2,5%, il plongeait dans le rouge, reculant de 0,5%.

Le groupe vient en effet de remporter son pari de faire appel aux électeurs pour trancher la question du statut des dizaines de milliers de chauffeurs en Californie.

Cet Etat impose aux entreprises de VTC d'embaucher ses conducteurs et de leur faire bénéficier d'avantages sociaux dus aux salariés. Uber et son concurrent américain Lyft ont refusé et organisé un référendum mardi, en même temps que les autres scrutins américains.

Leur proposition alternative, qui comprend certaines compensations pour les chauffeurs, a été approuvée à 58% (72% des votes ont été comptés).

"Cette question importante est désormais réglée dans l'Etat le plus peuplé du pays", s'est félicité Dara Khosrowshahi.

afp/rp