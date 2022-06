Uber et Lyft accusés par des chauffeurs d'enfreindre les lois sur la concurrence

New York (awp/afp) - Trois chauffeurs californiens ont déposé mardi une plainte en nom collectif accusant Uber et Lyft de pratiques anticoncurrentielles en fixant les prix des courses et en instaurant des pratiques les empêchant librement de choisir la plateforme la plus rémunératrice.

Les deux entreprises "qualifient les chauffeurs de travailleurs indépendants mais privent ces mêmes chauffeurs d'une certaine indépendance économique en fixant les prix qu'ils doivent facturer aux clients", avance la plainte.

Elles imposent par ailleurs des règles, comme des pénalités quand un chauffeur refuse un trajet ou des bonus quand il fait un certain nombre de trajets en un temps restreint, qui les empêchent de changer de plateforme quand il pourrait gagner plus chez le concurrent.

Uber et Lyft, qui se sont battus pour s'assurer que les chauffeurs conservent un statut de travailleur indépendant, doivent choisir, estime la plainte: soit être "des employeurs responsables devant respecter le droit du travail" en payant un salaire minimum ou des cotisations sociales", soit "respecter les lois interdisant aux grandes entreprises d'utiliser leur pouvoir pour fixer les prix et pour appliquer des pratiques limitant la compétition au détriment des chauffeurs et des clients".

Ils déplorent notamment que les plateformes ont "progressivement augmenté" les commissions empochées sur chaque trajet: elles étaient estimées entre 35% et 40% du prix de la course en 2019 et sont parfois montées en 2021 jusqu'à 70%, affirme la plainte.

Cette procédure "interprète mal les faits et la loi", a réagi Uber en affirmant avoir "l'intention de (se) défendre en conséquence".

"Des millions de personnes choisissent de gagner leur vie sur des plateformes comme Uber en raison de l'indépendance et de la flexibilité uniques qu'elles offrent", ajoute l'entreprise dans un message.

Lyft n'avait pas dans l'immédiat répondu à une sollicitation de l'AFP.

Les deux sociétés ont dépensé des millions de dollars en 2020 pour soutenir un referendum affirmant l'indépendance des conducteurs en Californie après l'adoption par cet Etat d'un texte leur imposant de les requalifier comme employés.

Les plaignants veulent interdire aux deux plateformes de fixer les prix des courses, de cacher aux chauffeurs le tarif et la destination des courses tant qu'ils n'ont pas accepté et de leur imposer des pratiques limitant leurs choix. Ils veulent aussi empêcher Uber et Lyft d'utiliser des algorithmes obscurs pour fixer les prix plutôt qu'un tarif transparent basé sur la distance, le temps ou le trajet.

Représentés par l'association de défense des travailleurs Towards Justice et le cabinet spécialisé dans les actions en nom collectif Edelson, ils demandent par ailleurs des dommages et intérêts pour le manque à gagner en raison des pratiques imposées actuellement.

afp/rp