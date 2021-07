Uber : étend son offre de livraison de courses aux Etats-Unis

Uber Technologies a annoncé aujourd'hui que ses services de livraisons dans le secteur de l'épicerie étaient désormais disponibles pour les clients Uber et Uber Eats dans plus de 400 villes des États-Unis, y compris les principaux marchés comme San Francisco, New York Ville et Washington DC.



Uber souligne qu'il s'agit de sa première expansion majeure dans le secteur de l'épicerie, l'offre ayant plus que doublé en une semaine. La firme a d'ailleurs pu développer son offre cette année via un partenariat avec 1200 magasins Albertsons Companies.



' Aujourd'hui, près de 3 millions de consommateurs commandent des produits d'épicerie et d'autres produits essentiels chaque mois via Uber et nous ne faisons que commencer', analyse Raj Beri, responsable mondial de l'épicerie et des nouveaux marchés d'Uber.



'Nous accélérons nos efforts pour aider les Américains à obtenir tout ce dont ils ont besoin dans leur supermarché préféré, livré à leur porte', résume-t-il.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.