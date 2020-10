Uber : investissement de 500 M$ dans Uber Freight

02/10/2020 | 13:48

Uber et Greenbriar Equity Group, une société d'investissement basée à New York ont annoncé qu'un groupe d'investisseurs dirigé par Greenbriar s'est engagé à investir 500 millions de dollars dans Uber Freight, la branche logistique d'Uber.



' Uber conservera une participation majoritaire dans Uber Freight et utilisera les fonds pour continuer à développer sa plateforme logistique et accélérer l'innovation de produits afin de fournir aux expéditeurs la technologie nécessaire pour alimenter leurs chaînes d'approvisionnement ' indique le groupe.



Michael Weiss et Jill Raker, associés directeurs de Greenbriar, rejoindront le conseil d'administration d'Uber Freight.



Uber Freight a été lancé en 2017 avec pour mission de simplifier la circulation des marchandises.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.