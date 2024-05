Uber Technologies, Inc. est spécialisé dans le développement et l'exploitation de plateformes technologiques destinées à mettre les utilisateurs en relation avec des chauffeurs, des restaurants et des prestataires de services. Le CA par activité se répartit comme suit : - exploitation d'une plateforme de réservation de trajets et de mise à disposition de véhicules avec chauffeurs (76%). Le groupe propose également des solutions de covoiturage ; - exploitation d'une plateforme de commande de repas en ligne (17,7% ; Uber Eats) ; - exploitation d'une application de mise en relation entre les transporteurs de marchandises et les expéditeurs (5,2%) ; - autres (0,8%). Le solde du CA (0,3%) concerne notamment les activités de développement et de commercialisation de véhicules autonomes et de technologies de covoiturage. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis et Canada (62,2%), Europe-Moyen Orient-Afrique (15,2%), Amérique latine (13,8%) et Asie-Pacifique (8,8%).

Secteur Internet