Uber : la publication trimestrielle sanctionnée en Bourse

Uber a publié hier soir une perte réduite au titre de son premier trimestre, une annonce pourtant sanctionnée par une chute de près de 4% de son cours de Bourse jeudi à Wall Street.



Le groupe californien a fait état mercredi d'une perte nette de 108 millions de dollars sur les trois premiers mois de l'année, à comparer avec une perte de l'ordre de trois milliards de dollars un an plus tôt.



Son chiffre d'affaires sur le trimestre écoulé ressort en baisse, à 2,9 milliards de dollars, contre 3,2 milliards de dollars au premier trimestre de l'exercice 2020.



Dans son communiqué, Uber explique que la vigueur de son activité de livraison de repas 'Delivery' (+166% avec 12,5 milliards de dollars de réservations) a été plus que compensée par le repli de sa branche 'Mobility' (-38% avec 6,8 milliards de dollars de réservations).



Les analystes estiment malgré tout que l'activité de véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC) présente aujourd'hui des perspectives plus souriantes du fait de la réouverture progressive des économies.



Après plus de 12 mois de confinement, la branche de livraison de repas va, à l'inverse, être confrontée à une base de comparaison plus défavorable cette année.



La météo estivale conjuguée aux campagnes de vaccination pourraient également peser sur son activité.



'Mais le plus gros problème qui se pose pour le groupe reste celui du reclassement éventuel de ses chauffeurs et livreurs d'auto-entrepreneurs en employés', explique un trader.



'L'administration Biden a commencé à se pencher sur la question et cela va clairement constituer un scénario préoccupant pour les investisseurs à l'achat sur la valeur', reconnaît-il.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.