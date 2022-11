Uber : perte nette divisée par deux au 3e trimestre

Uber Technologies affiche une perte nette divisée par deux à 1,2 milliard de dollars au titre du troisième trimestre 2022, ainsi qu'un EBITDA ajusté de 516 millions, soit une marge de 1,8% pour des commandes brutes de 29,1 milliards (+32% hors effets de changes).



'La forte demande pour nos offres, une meilleure efficacité du marché et notre plateforme à faible intensité d'actifs ont contribué à un EBITDA ajusté bien supérieur à nos prévisions, malgré les vents contraires sur les changes et l'inflation', explique le CFO Nelson Chai.



Pour le dernier trimestre 2022, Uber prévoit un EBITDA ajusté entre 600 et 630 millions de dollars, ainsi que des commandes brutes entre 30 et 31 milliards de dollars, en augmentation de 23 à 27% à taux de change constant.



