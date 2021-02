Uber : pertes réduites et inférieures aux attentes

Uber, le géant américain des services de voitures de tourisme avec chauffeur (VTC), a fait état jeudi d'une perte trimestrielle moindre qu'attendu en dépit d'un repli de son chiffre d'affaires dans un environnement qui reste particulièrement défavorable aux déplacements.



La perte nette du groupe de San Francisco s'est contractée à 968 millions de dollars sur le quatrième trimestre, contre 1,1 milliard de dollars un an auparavant, malgré des revenus en baisse de 16% à moins de 3,2 milliards de dollars.



Dara Khosrowshahi, son directeur général, estime que l'année 2020 est venue tester la capacité de 'résistance' de son groupe, qui a su selon lui se repositionner sur le commerce local grâce à son activité de livraison, qui a généré près de 44 milliards de dollars de facturations l'an dernier.



'L'activité de livraison continue de constituer le rayon de soleil du groupe dans un environnement compliqué', soulignent les analystes de BofA, qui relèvent ce matin leur objectif de cours sur le titre à 71 dollars.



Pour Wedbush, ces résultats meilleurs que prévu montrent que le groupe évolue dans la bonne voie.



Et si l'activité de VTC a tendance à végéter depuis quelques trimestres, ses performances devraient s'améliorer en 2021 avec les campagnes de vaccination et la fin des mesures de restriction à la circulation, renchérit Susquehanna.



'En attendant, l'activité de livraison poursuit sa croissance explosive, une opportunité dans laquelle Uber ne manque pas d'investir', ajoute le broker américain, qui fait remarquer qu'Uber vise toujours un résultat opérationnel (EBITDA) à l'équilibre en 2021.



L'action Uber était virtuellement inchangée (-0,2%) jeudi à la Bourse de New York. Le titre avait pris près de 25% depuis le début de l'année.



