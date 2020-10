Uber : proposerait plus d'un milliard d'euros pour Free Now

22/10/2020 | 14:32

Uber aurait proposé plus d'un milliard d'euros pour le rachat de Free Now la joint-venture dans le VTC de Daimler et BMW indique Manager Magazin. Cette société détient en France Kapten. Daimler serait plus intéressé par cette offre que BMW indique le magazine.



Cet accord permettrait à Uber d'augmenter sa part de marché en Europe et en Amérique latine, avaient déclaré plusieurs personnes à Bloomberg.



' Tout accord pourrait être compliqué par les défis auxquels sont confrontées les entreprises de covoiturage, ce qui pourrait rendre plus difficile de s'entendre sur un prix ' a déclaré l'une des personnes interrogées par l'agence de presse.



Bloomberg avait précisé fin septembre dernier qu'Il n'y avait aucune certitude que les négociations aboutissent à une transaction.



Les représentants d'Uber et de BMW ont refusé de commenter et une porte-parole de Daimler a déclaré que la société ne commentait pas les spéculations a précisé l'agence de presse.





