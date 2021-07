Uber s'étend dans le transport de marchandises avec l'achat de Transplace

Washington (awp/afp) - Uber, leader mondial de la réservation de voitures avec chauffeur, s'étend dans le transport de marchandises avec l'acquisition pour 2,25 milliards de dollars de la plateforme Transplace, qui met en lien routiers et entreprises, a-t-il annoncé jeudi.

Selon des documents soumis aux autorités boursières, Uber Freight, filiale de fret d'Uber, a conclu un accord pour l'achat de Transplace, basée à Dallas (Texas), auprès de la firme d'investissement TPG Capital, pour 750 millions en actions de la maison mère Uber Technologies et le reste en numéraire.

Cette acquisition "va créer l'une des principales plateformes technologiques logistiques, avec l'un des réseaux de transport et de logistique gérés parmi les plus vastes et les plus complets au monde", affirme le groupe.

Elle va permettre à Uber Freight qui dispose de plus de 70.000 transporteurs dans son réseau, de mettre davantage de routiers en lien avec des compagnies qui ont besoin de livrer ou se faire délivrer des marchandises. Le réseau va étendre notamment sa présence au Mexique.

L'opération "va combiner la première plateforme de réseau d'expéditeurs au monde avec l'une des plateformes les plus innovantes du secteur", a affirmé Frank McGuigan, PDG de Transplace. Ces outils logistiques vont notamment permettre de réduire les kilomètres à vide parcourus par les expéditeurs et transporteurs.

L'initiative est cruciale pour Uber qui, avec la pandémie, a souffert d'une chute de la demande de trajets pour son activité réservation de voitures et qui a misé davantage récemment sur son activité livraison de repas avec Uber Eats.

L'acquisition de Transplace devrait permettre à la division fret d'Uber de devenir profitable au niveau opérationnel, d'ici la fin de 2022, affirme le document.

L'opération est encore soumise au feu vert des régulateurs.

afp/rp