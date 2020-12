Uber vend sa division de conduite autonome à la start-up Aurora

NEW YORK (awp/afp) - Uber, le leader mondial de la réservation de voitures de tourisme avec chauffeur, va céder sa division développant et commercialisant des technologies de conduite autonome, ATG, à Aurora, une start-up soutenue par Amazon et Hyundai, selon un communiqué diffusé lundi.

Le montant de la transaction n'a pas été précisé mais selon les termes de l'accord, les deux entreprises resteront liées: Uber investira 400 millions de dollars dans Aurora et en détiendra 26%, tandis que son directeur général Dara Khosrowshahi rejoindra le conseil d'administration de la start-up.

Les employés d'ATG détiendront, eux, 14% d'Aurora.

afp/rp