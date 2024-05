Les juges de la plus haute cour de Californie ont examiné mardi si les électeurs avaient le pouvoir d'autoriser les services basés sur des applications tels qu'Uber et Lyft à classer les chauffeurs dans l'État comme des entrepreneurs indépendants plutôt que comme des employés bénéficiant de plus d'avantages.

Les sept membres de la Cour suprême de Californie ont entendu les plaidoiries à San Francisco dans le cadre d'un procès intenté par l'Union internationale des employés de service (SEIU) et quatre chauffeurs, qui affirment que la proposition 22, votée en 2020, est inconstitutionnelle.

Cette mesure exempte les chauffeurs basés sur des applications d'une loi de l'État de 2019 qui restreint les circonstances dans lesquelles de nombreux travailleurs peuvent être traités comme des entrepreneurs.

Les employés ont droit au salaire minimum, au paiement des heures supplémentaires, au remboursement des dépenses et à d'autres protections qui ne s'étendent pas aux entrepreneurs indépendants, qui peuvent donc coûter jusqu'à 30 % de moins aux entreprises, selon plusieurs études.

Uber, Lyft et d'autres services basés sur des applications ont dépensé plus de 200 millions de dollars dans une campagne visant à faire adopter Prop 22 et ont déclaré que sans cette loi, l'augmentation des coûts pourrait les obliger à cesser leurs activités en Californie, le plus grand État des États-Unis.

La proposition 22, qui a été adoptée en novembre 2020 par près de 60 % des électeurs californiens, permet aux services de transport basés sur des applications de classer les chauffeurs comme des entrepreneurs indépendants à condition qu'ils soient payés au moins 120 % du salaire minimum lorsque des passagers sont dans la voiture et que les chauffeurs reçoivent des remboursements de frais et des subventions pour payer l'assurance maladie.

L'année dernière, une cour d'appel inférieure a rejeté l'argument du SEIU selon lequel Prop 22 limitait de manière inappropriée le pouvoir exclusif du législateur de réglementer le système d'indemnisation des travailleurs de l'État en interdisant aux chauffeurs basés sur des applications de bénéficier de ces avantages, qui ne sont accordés qu'aux employés.

La plupart des arguments présentés mardi tournaient autour de la question de savoir si cette autorité, décrite dans la constitution de l'État, était vraiment exclusive.

Au moins trois juges ont suggéré que la constitution californienne exige que le corps législatif partage le pouvoir de légiférer avec l'électorat, tout comme elle exige que les projets de loi soient présentés au gouverneur avant de devenir des lois.

Ils ont indiqué à l'avocat du SEIU, Scott Kronland, que si le corps législatif désapprouvait la proposition 22, il pourrait adopter des lois étendant les avantages aux conducteurs utilisant des applications.

"Prop 22 ne parle que de la classification en tant qu'employés ou entrepreneurs indépendants aux fins du code du travail, a déclaré le juge Goodwin Liu, se référant au droit du travail californien. Mais le code du travail n'est pas figé dans le temps.

M. Kronland a expliqué au tribunal qu'une disposition de la proposition 22 interdisant tout amendement rendrait difficile pour les législateurs de contrecarrer la mesure.

Dans le même temps, les juges ont semblé sceptiques quant à certains arguments de l'État et de Protect App-Based Drivers and Services, un groupe soutenu par l'industrie qui est intervenu dans l'affaire pour défendre la proposition 22.

Deux juges ont suggéré que le fait de donner aux électeurs le contrôle du système d'indemnisation des accidents du travail signifiait qu'ils pourraient l'éliminer complètement, ce qui semblerait empiéter sur le pouvoir "plénier" - ou absolu - que la Constitution accorde au pouvoir législatif.

Cela "transforme le pouvoir plénier en son propre pouvoir plénier jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Cela ne me semble pas très plénier", a déclaré le juge Joshua Groban.

UNE BATAILLE À L'ÉCHELLE NATIONALE

La Californie n'est qu'un des fronts d'une bataille juridique nationale sur la classification des chauffeurs ambulants et autres travailleurs contractuels. Les législateurs du Minnesota ont adopté ce week-end une mesure fixant un salaire minimum de 1,28 dollar par kilomètre et de 31 cents par minute pour les chauffeurs ambulants, en remplacement d'un salaire minimum plus élevé adopté par Minneapolis, qui a incité Uber et Lyft à menacer de cesser leurs activités dans la ville.

Au début du mois, la plus haute juridiction du Massachusetts a entendu des arguments sur la question de savoir si des propositions de vote concurrentes qui redéfiniraient la relation entre les entreprises basées sur des applications et les chauffeurs devraient être autorisées à être soumises aux électeurs en novembre. L'une des propositions soutenues par les groupes industriels correspond à la proposition 22, tandis qu'une autre permettrait aux chauffeurs de se syndiquer.

La semaine dernière, un procès s'est ouvert dans le cadre d'une action intentée par le procureur général du Massachusetts, qui accuse Uber et Lyft de classer illégalement les chauffeurs comme des entrepreneurs afin d'éviter de les traiter comme des employés ayant droit au salaire minimum, aux heures supplémentaires et aux congés de maladie rémunérés.

La Cour suprême de Californie rend généralement ses décisions dans les 90 jours suivant l'audition des arguments. (Reportage de Daniel Wiessner à Albany, New York ; Rédaction d'Alexia Garamfalvi, Aurora Ellis et Leslie Adler)