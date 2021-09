ZOOM Uber, qui pourrait dégager un bénéfice ajusté dès ce trimestre, bondit à

Wall Street

New York (awp/afp) - Uber s'envolait à la Bourse de New York mardi après avoir indiqué pouvoir éventuellement atteindre un certain critère de rentabilité dès ce trimestre, soit plus tôt que prévu.

L'action du leader mondial de la réservation de voitures de tourisme avec chauffeur (VTC) gagnait 8,4% vers 14H50 GMT à Wall Street.

Le groupe a indiqué dans un document boursier que son résultat ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda), un critère de la rentabilité des opérations d'une entreprise, pourrait s'afficher au troisième trimestre entre une perte de 25 millions et un gain de 25 millions.

Uber, qui prévoyait initialement une perte de 100 millions, met en avant des améliorations aussi bien dans son activité de transport de passagers que de livraison de courses et repas (Uber Eats).

Le groupe avait indiqué auparavant que l'Ebidta ajusté pourrait devenir positif au quatrième trimestre. Il s'attend désormais à dégager sur cette période un Ebitda ajusté compris entre 0 et 100 millions de dollars.

"Il est souvent dit que les crises présentent des opportunités et cela a certainement été vrai pour Uber au cours des 18 derniers mois", a commenté le patron du groupe, Dara Khosrowshahi, dans le document.

"Grâce au travail inlassable de l'équipe, nous avons non seulement renforcé notre leadership mondial dans les domaines de la mobilité et de la livraison, mais nous l'avons fait en étant plus rentable que jamais", a-t-il ajouté.

Fondé en 2009 et entré en Bourse en mai 2019, Uber reste en quête de rentabilité.

La société avait dit, début 2020, vouloir dégager un Ebitda positif fin 2020, mais avait dû repousser cet objectif à cause de la pandémie.

Uber est bien parvenu à dégager un bénéfice net de 1,1 milliard de dollars au deuxième trimestre mais c'était grâce à la réévaluation de ses parts dans les groupes chinois Didi et américain Aurora à hauteur d'environ 1,9 milliard de dollars.

