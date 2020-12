Ubisoft Entertainment : Bon timing pour accompagner la tendance 10/12/2020 | 18:30 Nicolas Chéron 10/12/2020 | 18:30 10/12/2020 | 18:30 achat sur repli En attente

Cours d'entrée : 75.44€ | Objectif : 89.06€ | Stop : 72.8€ | Seuil d'invalidation : 81.3€ | Potentiel : 18.05% Le titre Ubisoft Entertainment présente une configuration technique positive sur le moyen terme. Le timing apparaît opportun pour prendre le train de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat idéalement vers 75.44 € pour viser les 89.06 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La forte croissance attendue pour les prochains exercices constitue un des points forts de la société.

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

L’action présente une configuration technique haussière en données hebdomadaires au-dessus de la zone support des 68.02 EUR.

Points faibles Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Dans le passé, le groupe a souvent déçu les analystes en publiant des chiffres d'activité inférieurs à leurs attentes.

En termes de multiples de résultat, le groupe fait partie des valeurs relativement bien valorisées par le marché.

Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.

Les analystes qui couvrent le dossier ont récemment revu à la baisse leurs estimations de bénéfices.

Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Jouets et produits pour enfants - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. UBISOFT ENTERTAINMENT 27.35% 11 659 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWA.. 49.96% 20 106 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC. 41.79% 19 808 HASBRO, INC. -15.95% 12 163 MATTEL 19.41% 5 631 GAMES WORKSHOP GROUP PLC 62.41% 4 348 SPIN MASTER CORP. -26.91% 2 303 ALPHA GROUP -22.56% 1 595 SANRIO COMPANY, LTD. -27.41% 1 205 BIGBEN INTERACTIVE 20.82% 467 FUNKO, INC. -38.52% 376

© Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières EUR USD CA 2021 2 348 M 2 849 M - Résultat net 2021 242 M 293 M - Dette nette 2021 301 M 366 M - PER 2021 40,5x Rendement 2021 - Capitalisation 9 652 M 11 659 M - VE / CA 2021 4,24x VE / CA 2022 3,88x Nbr Employés 19 509 Flottant 87,1% Prochain événement sur UBISOFT ENTERTAINMENT 18/05/21 Année 2021 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 25 Objectif de cours Moyen 82,00 € Dernier Cours de Cloture 78,42 € Ecart / Objectif Haut 27,5% Ecart / Objectif Moyen 4,57% Ecart / Objectif Bas -24,8% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Yves Marie Remy Guillemot Chairman, Chief Executive & Creative Officer Virginie Haas Chief Operating Officer & Director Frédérick Duguet Chief Financial Officer Claude Michel Marcel Guillemot Director & Deputy Chief Executive Officer Michel Jean Yves Guillemot Director, Executive VP-Strategy & Finance