Ubisoft Entertainment : La volatilité devrait faire son grand retour 28/10/2020 | 08:47 achat En cours

Cours d'entrée : 83.56€ | Objectif : 92.3€ | Stop : 78.4€ | Potentiel : 10.46% Après l'accumulation, l'accélération. Le timing apparaît pertinent pour se positionner sur le titre Ubisoft Entertainment et anticiper une extraction par le haut du trading range.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 92.3 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts La forte croissance attendue pour les prochains exercices constitue un des points forts de la société.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 68.02 EUR.

Points faibles Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 4.1 fois le CA de la société, est relativement élevée.

La société se négocie sur des multiples de résultat élevés : 31.76 fois son bénéfice net par action estimé pour l'exercice en cours.

Les analystes qui couvrent le dossier ont récemment revu à la baisse leurs estimations de bénéfices. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Jouets et produits pour enfants - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. UBISOFT ENTERTAINMENT 36.51% 12 263 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWA.. 34.17% 18 206 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC. 21.55% 16 952 HASBRO, INC. -21.98% 11 661 MATTEL 3.10% 4 950 GAMES WORKSHOP GROUP PLC 80.18% 4 700 SPIN MASTER CORP. -22.79% 2 375 SANRIO COMPANY, LTD. -9.12% 1 570 ALPHA GROUP -30.31% 1 401 BIGBEN INTERACTIVE -8.35% 347 FUNKO, INC. -60.08% 258

La Rédaction © Zonebourse.com 2020

Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières EUR USD CA 2021 2 592 M 3 046 M - Résultat net 2021 303 M 356 M - Dette nette 2021 275 M 324 M - PER 2021 31,8x Rendement 2021 - Capitalisation 10 076 M 11 924 M - VE / CA 2021 3,99x VE / CA 2022 3,78x Nbr Employés 17 964 Flottant 89,1% Prochain événement sur UBISOFT ENTERTAINMENT 29/10/20 Premier semestre 2020 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 24 Objectif de cours Moyen 81,70 € Dernier Cours de Cloture 84,06 € Ecart / Objectif Haut 13,0% Ecart / Objectif Moyen -2,80% Ecart / Objectif Bas -29,8% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Yves Marie Remy Guillemot Chairman, Chief Executive & Creative Officer Virginie Haas Chief Operating Officer & Director Frédérick Duguet Chief Financial Officer Claude Michel Marcel Guillemot Director & Deputy Chief Executive Officer Michel Jean Yves Guillemot Director, Executive VP-Strategy & Finance