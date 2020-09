Ubisoft : Invest Securities a initié le titre à la vente

14/09/2020 | 09:50

Invest Securities a initié le titre à la vente avec un objectif de cours de 58E.



' Ubisoft, un des leaders mondiaux du jeu vidéo traditionnel, adapte à marche forcée son modèle économique à la nouvelle bataille de l'attention en vigueur dans le secteur du divertissement, visant à faire croître les revenus en captant une plus grande part du temps libre des consommateurs ' indique le bureau d'analyses.



' Pour ce faire, le groupe a initié une lourde transformation de son portefeuille de jeux, originellement peu adapté à cette nouvelle logique. Selon nous, cette stratégie est complexe à exécuter ce qui pourrait l'empêcher de capter tout le potentiel de croissance attendu du marché du jeu vidéo ' rajoute Invest Securities.



