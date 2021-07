Ubisoft : Invest Securities abaisse son objectif

Invest Securities confirme son opinion neutre sur la valeur et abaisse son objectif de cours à 53E (contre 58E).



L'analyste souligne que suite aux décalages de 2 jeux annoncés vendredi dernier initialement prévus pour le 2ème trimestre, la guidance du chiffre d'affaires du 2ème trimestre diverge sensiblement du consensus (340mE visé contre 568mE attendu).



' Ces décalages n'ont pas conduit Ubisoft à modifier ses guidances FY 21/22. Le CA T1, de 326mE (vs IS 328mE, consensus 332mE), ne présentait pas d'enjeu particulier alors qu'il ne devrait représenter que 14% de l'ensemble des revenus attendus en 2021/22 (IS 2 394mE att) ' indique le bureau d'analyses.



