Ubisoft : Invest Securities reste à 'vente'

Tout en relevant son objectif de cours de 56 à 70 euros en raison de la détente de la prime de risque, Invest Securities maintient son opinion 'vente' sur Ubisoft, estimant que l'éditeur de jeux vidéo semble se diriger vers un bilan contrasté pour l'exercice 2020-21.



'Les performances exceptionnelles d'Assassin's Creed devraient être compensées par les performances décevantes des deux autres jeux AAA (sortis sur l'exercice) selon nos premières mesures', estime l'analyste, qui revoit son CA 2020-21 en légère hausse (+2%).



'Nous considérons pourtant que notre thèse selon laquelle Ubisoft risque d'abîmer ses franchises en les adaptant à l'économie de l'attention sort crédibilisée de cet exercice et révisons ainsi en baisse notre attente de CA 21-22', poursuit-il.



