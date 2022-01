Ubisoft : Oddo relève sa cible sur un attrait spéculatif

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Ubisoft avec un objectif de cours relevé de 57 à 65 euros, mettant en avant un 'attrait spéculatif relancé suite aux méga-opérations M&A (fusions et acquisitions) dans le secteur'.



'Ces méga-opérations M&A isolent encore plus Ubisoft dont le CA ne dépasse pas 2,2 milliards d'euros avec une faible exposition au segment mobile (8%) et l'obligation de surinvestir pour rester dans la course', estime l'analyste.



'La pression est donc forte sur les dirigeants d'Ubisoft pour délivrer en 2022 et montrer ainsi l'intérêt de rester indépendant. Dans le cas contraire, de nombreux prédateurs pourraient se manifester parmi lesquels Vivendi et Tencent', poursuit-il.



