Ubisoft : Oddo reste positif après le CA, ajuste sa cible

Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' sur Ubisoft, jugeant le potentiel suffisamment significatif par rapport à son objectif de cours actualisé à 55 euros (contre 57 euros précédemment) sur le titre de l'éditeur de jeux vidéo.



Selon le bureau d'études, si la publication de la veille au soir 'confirme des problématiques d'exécution (nouveaux reports de jeux), elle met aussi en avant la valeur des franchises AAA du groupe (nouveau partenariat de licensing sur mobile)'.



'Plus les difficultés opérationnelles du groupe dureront, plus la question du maintien de son indépendance se posera. Cet attrait spéculatif reste intégré à hauteur de 15% dans objectif de cours', ajoute l'analyste, qui abaisse légèrement ses prévisions de résultats.



