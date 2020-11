Ubisoft : UBS initie sa couverture à l'achat

03/11/2020 | 14:14

L'action Ubisoft s'échange en hausse mardi à la Bourse de Paris, portée par une note d'UBS, qui souligne le caractère 'structurel' de la croissance du groupe français de jeux vidéo.



A 14h00, le titre avance de 1,4%, alors que l'indice SBF 120 prend de son côté 1,7%.



Dans sa note, UBS estime que le dossier Ubisoft est 'séduisant' en raison de la croissance du secteur du divertissement interactif, du calendrier des prochaines sorties du groupe et d'une perspective d'une amélioration des marges sous l'effet de la forte implication des utilisateurs des jeux vidéo.



Dans ces conditions, UBS indique avoir initié la couverture du titre avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 95 euros.



