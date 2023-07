UBISOFT : UBS réitère son conseil sur le titre

UBS réitère son conseil à vendre sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 20 E. L'analyste s'attend à des risques pour le 2ème trimestre 2024 et pour l'année 2024.



' Ubisoft publiera ses résultats le 20 juillet prochain. Alors que les réservations nettes du 1er trimestre devraient être en ligne avec les prévisions, nous voyons un risque pour les réservations nettes du 2ème trimestre et les prévisions pour l'année fiscale 2024.



Rappelons que le groupe s'attend à un net bookings du premier trimestre 2023-24 aux alentours de 240 ME. Pour l'exercice 2023-24, le Groupe a confirmé ses objectifs financiers de forte croissance du net bookings et son objectif de résultat opérationnel non-IFRS de l'ordre de 400 ME.



