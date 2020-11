Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ubisoft (+3,60% à 82,28 euros) est bien installé parmi les plus fortes hausses de l'indice SBF120 et dépasse sa clôture du 29 octobre, dernière séance avant son profit warning. L'éditeur de jeux vidéo a indiqué qu'Assassin’s Creed Valhalla avait connu le meilleur démarrage de l'histoire de sa franchise à succès. Plus d'exemplaires ont été vendus lors de sa première semaine de commercialisation que les autres itérations. Assassin's Creed Valhalla est également devenu le lancement d'Ubisoft le plus vendu de tous les temps sur PC, grâce à des records de ventes sur Ubisoft Store.Dépassera-t-il la meilleure performance commerciale d'un jeu de sa franchise phare, 12 millions d'exemplaires pour Assassin's Creed III, il est encore trop tôt pour l'affirmer.Morgan Stanley le pense et prévoit 16 millions de jeux vendus tandis que Berenberg reste plus prudent, visant 10 millions. Le consensus initial était d'environ 9 millions. UBS précise qu'un million de jeux supplémentaires vendus représente un impact positif de 6% à 9% sur le résultat opérationnel ajusté du groupe.LCM souligne qu'en l'absence notable de Cyberpunk 2077 qui paraîtra seulement le 10 décembre, le groupe possède une voie royale pour réaliser d'excellentes performances avec son jeu. Il signale notamment la finition artistique et technique parfaite, le jeu n'ayant à sa connaissance bénéficié d'aucun patch majeur à date. Assassin's Creed Valhalla est en effet de l'un des jeux les mieux notés de cette saison avec des scores de 85/100 sur Xbox X Series et 84/100 on PC, d'après le données Metacritic.Outre le lancement des nouvelles consoles (PS5, Xbox X-Series), UBS explique aussi une partie du succès du jeu par le décalage dans le lancement des titres en raison des retards de production liés à la Covid.Ubisoft lui même n'y a pas échappé. Il a lancé un avertissement sur ses résultats fin octobre après avoir du décaler deux de ses jeux AAA, équivalent des blockbusters pour le secteur, Far Cry 6 et Rainbow Six Quarantine, sur l'exercice suivant.Le groupe sortira trois jeux AAA au quatrième trimestre, période de l'année la plus importante pour cette industrie en raison des fêtes de fin d'année. Le groupe français prévoit réaliser 40% de ses revenus entre octobre et décembre. Watch Dog's Legion sorti 29 octobre et Assassin's Creed Valhalla le 10 novembre, seront suivis par Immortals Fenyx Rising le 3 décembre.