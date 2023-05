La valeur du jour à Paris - Semaine difficile pour Ubisoft : UBS dégrade à vendre

Ubisoft (-2,27% à 24,06 euros) signe sa quatrième séance de repli de la semaine, portant ses pertes sur la semaine à près de 8%. Près de trois jours après la présentation des comptes annuels de l’éditeur de jeux vidéo, UBS a abaissé sa recommandation d’Achat à Vendre. L’objectif de cours a été sabré à 20 euros contre 55 euros auparavant. Le bureau pense qu'au prix actuel le marché intègre l’atteinte des objectifs de l'exercice 2024 et sa capacité à augmenter sa marge opérationnelle à long terme à un niveau qu’il juge trop optimiste.



Le broker prévient qu'il existe des risques importants qu'Ubisoft n'atteigne pas ses objectifs annuels, étant donné les performances passées de l'éditeur de jeux vidéo. Il cible un résultat opérationnel ajusté de 375 millions d'euros contre un objectif d'environ 400 millions d'euros pour Ubisoft.



UBS ajoute que la génération de free cash flow reste médiocre (il a été négatif 5 des 10 dernières années) et, selon ses estimations, il ne redeviendra positif qu'au cours de l'exercice 2026, dans l'hypothèse de l'atteinte de l'objectif de réduction des coûts de 200 millions d'euros.



Enfin, bien que le nombre d'opérations de fusions et d'acquisitions dans le secteur soit élevé, l'analyste pense que l'accord conclu avec Tencent en septembre 2022 limite les options.



De son côté, Citi a confirmé sa recommandation d'Achat et réduit son objectif de cours de 50 euros à 45 euros. Malgré les résultats annuels décevants, il pense que le rapport risque-rendement est positif aux niveaux actuels. " Le groupe se négocie actuellement sur la base d'un PER 2024 de 15, ce qui représente non seulement une décote par rapport à sa propre moyenne historique (25), mais aussi une décote par rapport à la moyenne de ses pairs (20) ", explique le spécialiste.



Auparavant Credit Suisse a confirmé son opinion Surperformance et abaissé sa valorisation de 40 euros à 35 euros. Il justifie son conseil par le potentiel de hausse de 38 % de l'action et sur les possibilités de transformer l'entreprise en une organisation plus focalisée, plus rentable et plus profitable à long terme.



Le prochain rendez-vous des investisseurs avec Ubisoft est fixé au 12 juin avec l'événement Ubisoft Forward. A cette occasion, l'éditeur de jeux vidéo donnera plus de visibilité sur le calendrier de sortie de ses jeux.