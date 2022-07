La valeur du jour à Paris - Ubisoft : ses prévisions annuelles connaissent un avatar

En baisse à l’ouverture, Ubisoft progresse désormais de 0,53% à 41,88 euros; le net recul des taux longs n’étant pas étranger à ce retournement de situation. Dans son communiqué d’hier soir, l’éditeur de jeux vidéo a maintenu sa formulation de "croissance significative" à propos de sa prévision d’évolution des net bookings sur l’exercice 2022-23. Lors de la conférence avec les analystes, il a cependant précisé qu’il visait désormais une croissance de plus de 10% de cet indicateur, qui est l’équivalent du chiffre d'affaires ajusté dans le secteur, contre une progression de 20 % auparavant.



La publication des revenus du premier trimestre, clos fin juin, contenait en effet une mauvaise nouvelle : le jeu " Avatar : Frontier of Pandora " est décalé sur l'exercice 2023-24. Il devait initialement accompagner la sortie du film de James Cameron, " Avatar : La Voie de l'eau ", en fin d'année, et bénéficier de son aura médiatique. Ubisoft a également décalé d'un exercice un jeu non annoncé de moindre envergure, initialement prévu pour 2022-23.



Malgré cette mauvaise nouvelle pour l'activité, le groupe a conservé sa prévision d'un résultat opérationnel ajusté aux alentours de 400 millions d'euros sur l'exercice 2022-2023.



Ubisoft a maintenu cet objectif grâce en particulier à la signature d'un nouveau partenariat de licensing sur mobile de " grande valeur " pour l'une de ses marques AAA. La société n'a pas communiqué plus de détail. Selon UBS, l'impact favorable des changes pour environ 20 millions d'euros et l'optimisation des coûts liée à l'annulation de 4 jeux ont aussi contribué à compenser le décalage d'"Avatar : Frontier of Pandora ".



" Il s'agit de la quatrième année consécutive de réduction des prévisions en cours d'année, ce qui inquiète les investisseurs quant à la fiabilité des prévisions de la direction et à sa capacité à atteindre ses objectifs", souligne Berenberg.



Le net bookings du premier trimestre de l'exercice, 2022-23 d'Ubisoft a, lui, baissé de 10% à 293,3 millions d'euros. Il est supérieur à l'objectif d'environ 280 millions d'euros, mais ce trimestre est peu important du fait de la faible activité. Les performances sont supérieures aux attentes pour les marques " Assassin's Creed " et " Tom Clancy's Rainbow Six Siege ".