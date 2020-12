Les lapins crétins : Wild Race – Le tout nouveau jeu instantané d'Ubisoft Nano

Les lapins crétins : Wild Race, le tout nouveau jeu instantané et gratuit d'Ubisoft Nano, vous propulse dans une course en jetpack contre d'autres joueurs. Vous devrez éviter des obstacles, récupérer des pièces, et sauter sur quelques têtes pour atteindre la ligne d'arrivée. On sait que les lapins crétins savent se mettre dans des situations incroyables : ils ont par exemple semé le chaos dans l'espace ou envahi les services de streaming les plus connus. Mais cette fois, c'est à vous de les aider à atteindre des sommets. Les jeux Nano ne requièrent aucun téléchargement et s'exécutent directement à partir de votre navigateur sur PC ou mobile. Grâce à ses commandes tactiles simples, Les lapins crétins : Wild Race est facile à prendre en main et fera la joie des joueurs de tous âges.

L'équipe d'Ubisoft Nano est également fière de proposer Les Lapins crétins : Wild Race sur Poki.com, une plateforme de jeu mondiale qui pourrait bien devenir le terrain de jeu en ligne ultime pour les joueurs, tout comme les développeurs. Poki compte plus de 30 millions de joueurs dans le monde entier et est localisé dans 28 langues. Avec des tonnes de jeux en accès gratuit pour les joueurs de tous âges, on ne risque pas de s'ennuyer.

Tenez-vous informés au sujet des futurs jeux d'Ubisoft Nano et revenez nous voir sur Actus Ubisoft pour plus d'infos de la part des équipes et des studios Ubisoft.